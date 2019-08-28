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Умер создавший колонию «Белый лебедь» генерал ФСИН

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Фото: ФСИН
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Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев умер в Ульяновске в возрасте 90 лет. Он известен тем, что построил тюрьму «Белый лебедь» и димитровградскую колонию № 5.

Бывший правоохранитель скончался 25 августа, пишет портал 73online.ru. О причинах его смерти не сообщается.

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Сныцерев родился в 1929 году в Томской области. В 1946 году поступил на службу в органы МВД стрелком военизированной охраны. Также служил в Магадане, Чукотке и Архангельской области на различных должностях. В возрасте 24 лет он помог справиться с беспорядками в лагере на Колыме.

В 1967 году Сныцерева пригласили работать в Ульяновскую область в качестве начальника колонии № 5 в Димитровграде, которую на тот момент начинали строить. Спустя 13 лет, в 1980 году, его назначили на должность начальника Усольского управления лесных исправительно-трудовых учреждений.

Тогда же было создано «Единое помещение камерного типа» в Соликамске, главной особенностью которого стало перевоспитание криминальных авторитетов и идейных воров. Сами заключенные называли колонию поэтически — «Белый лебедь».

Сныцерев служил в «Лебеде» десять лет. За это время через тюрьму прошло 5 тыс. осужденных, в том числе легенда преступного мира Василий Бабушкин по кличке Бриллиант. За это время в колонии были развенчаны почти 130 воров «в законе».

В 1990 году генерал-майор ушел в отставку и вернулся в Ульяновск, где стал активным участником ветеранского движения. Сныцерев является обладателем восьми медалей, ордена Трудового Красного знамени и знака «Заслуженный работник МВД».

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