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Старейший в мире моряк-подводник умер в 105 лет

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Фото: tambov.gov.ru
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Старейший в мире моряк-подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин умер в Тамбове в возрасте 105 лет. Об этом сообщили в региональной администрации, пишет «Российская газета» в понедельник, 26 августа.

Каких-либо других подробностей не приводится. О дате и месте похорон не сообщается.

Юлий Ксюнин поступил на военную службу во время Великой Отечественной войны, в то время он работал на подлодках «Малютка» размером с железнодорожный вагон. Экипажу приходилось ходить в ватниках, поскольку отопления не было.

Военный также обучал матросов-мотористов, зенитчиц и много лет проработал в военной приемке новых кораблей. После того как Ксюнин переехал в Тамбов, он возглавил областной клуб трудовой и боевой славы.

Будучи уже в возрасте 97 лет, моряк освоил компьютер при помощи внука и написал книгу «Записки подводника». Сейчас ее можно найти в любой флотской библиотеке.

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