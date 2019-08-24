Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народная артистка России, советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова, была похоронена на Троекуровском кладбище. Об этом 24 августа ТАСС сообщил представитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

«Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в театре прошла церемония прощания с артисткой, на которую пришли родные и коллеги актрисы.

Советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет. В Театре имени Ермоловой, где она служила, утверждают, что с июля Назарова находилась в больнице из-за проблем с легкими, однако точный диагноз не называется. Известно, что во время лечения актриса впадала в кому.

21 августа подруга Назаровой сообщила, что внучку Назаровой будет воспитывать опекун, к которой девочка ездила в гости еще при жизни актрисы.

Александра Назарова являлась выпускницей Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. Сначала актриса играла в Центральном детском театре, затем поступила на службу в Театр имени Ермоловой.

За свою актерскую карьеру Назарова снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Широкому зрителю она известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада». Звание народной артистки России ей присвоили в 2001 году.