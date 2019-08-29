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Умерла художник-постановщик советских мультфильмов

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Фото: youtube.com
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Художник-постановщик советского мультфильма «Муми-тролль и комета» Людмила Танасенко скончалась на 74-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

Вечером 29 августа женщина потеряла сознание в своем доме. Сиделка, которая присматривала за ней, вызвала скорую, однако спасти Танасенко не удалось. Отмечается, что она долго болела.

Людмила Танасенко родилась 25 декабря 1944 года. В 1972 году окончила художественно-графический факультет Московского полиграфического института. Работала на киностудии «Союзмультфильм», а также студии «Мульттелефильм» ТО «Экран». Занималась педагогической деятельностью.

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