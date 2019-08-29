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Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

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Фото: youtube.com
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Американская джазовая певица Нэнси Холлоуэй скончалась в Париже в возрасте 86 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение исполнительницы.

Холлоуэй умерла утром в среду, 28 августа, в собственном доме. Как передает ТАСС, свою музыкальную карьеру певица закончила в 2008 году из-за проблем со здоровьем.

Нэнси Холлоуэй (фамилия при рождении Браун) родилась в 1932 году в американском городе Кливленд, штат Огайо. Некоторое время она работала танцовщицей, позже переехала в Париж, где начала карьеру джазового исполнителя.

Одной из ее наиболее известных песен является T'en va pas comme ça (1963 год). Артистка также снималась в кино. Последние гастроли она провела с 2006 по 2007 год.

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