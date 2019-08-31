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Ушла из жизни актриса Валери Харпер

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Актриса Валери Харпер, известная по ролям в американских ситкомах, ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в пятницу, 30 августа, The Hollywood Reporter.

«Моя дорогая и заботливая супруга, с которой мы вместе прожили почти 40 лет, скончалась после нескольких лет борьбы с раком. Она никогда не будет забыта», — сказал муж актрисы Тони Каччотти.

Харпер родилась 22 августа 1939 года. Широкую популярность она приобрела после работы в ситкомах «Шоу Мэри Тайлер Мур» (1970–1974), «Рода» (1974–1978) и «Валери» (1986–1987). За свою карьеру получила одну премию «Золотой глобус» и четыре премии «Эмми».

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