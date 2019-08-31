Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в ночь на 31 августа на 47-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

О причинах смерти Шершнева не сообщается. Его похороны состоятся во вторник, 3 сентября.

«О времени будет сообщено позже», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе Tez Tour рассказали, что у Шершнева были большие планы — он собирался посетить Тибет, а также город Мачу-Пикчу в Перу.

«А в ближайших планах — путешествие в Португалию», — говорится в сообщении.

У Шершнева остались жена и две дочки 7 и 10 лет.

Похороны Дмитрия Шершнева пройдут во вторник, о времени будет сообщено позже.