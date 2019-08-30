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Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

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Фото: youtube
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Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет. Промышленник умер в своем доме в Англии, говорится в заявлении его семьи.

По данным телеканала SVT, миллиардер умер вечером в пятницу, 30 августа.

Предприниматель — сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга и его жены Элизабет Варениус. Под его руководством компания превратилась из семейного бизнеса, где были заняты шесть человек, в транснациональную корпорацию.

Именно он в начале 1950-х годах принес тетраэдрические упаковки для продуктов на мировой рынок и был генеральным директором предприятия с 1950 года. Свою часть бизнеса он продал в 1995 году. Состояние бизнесмена оценивалось в $12 млрд.

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