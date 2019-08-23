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Умер американский миллиардер Дэвид Кох

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Американский миллиардер Дэвид Кох скончался в возрасте 79 лет. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил его брат Чарльз Кох.

Он отметил, что перед смертью бизнесмен долгое время боролся с раком простаты.

«Его будет очень не хватать, но он никогда не будет забыт», — цитирует слова Чарльза Коха Reuters.

Дэвид Кох родился 3 мая 1940 года. Сразу после получения высшего образования вместе с братьями он начал карьеру в фирме отца Koch Industries.

По данным Forbes на июнь 2018 года, его состояние оценивалось в $51 млрд, а сам он занимал 11-е место в списке самых богатых людей мира. По оценке Bloomberg на август 2019 года, состояние Чарльза и Дэвида Кохов составило $124,5 млрд.

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