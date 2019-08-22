Умер заслуженный артист России Виктор Власов

В возрасте 65 лет скончался заслуженный артист России Виктор Власов. Об этом 22 августа сообщается на сайте Московского академического театра им. Вл. Маяковского, в котором актер прослужил 40 лет.

Актер умер в четверг, 22 августа. Причина смерти не уточняется.

«Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память», — говорится в сообщении театра.

Прощание с артистом состоится 24 августа в 11:00 в храме Вознесения Господня (Малое Вознесение), затем пройдет гражданская панихида в Театре Маяковского. Похоронят артиста на Хованском кладбище.

Власов родился 16 сентября 1953 года. В 1974 году окончил ГИТИС и начал работу в Театре имени Маяковского. За свою карьеру он сыграл множество ролей, в том числе в таких постановках, как «Ревизор», «Женитьба», «Иван-царевич». Кроме того, известен публике по ролям в фильмах «Исаев», «Следствие ведут знатоки» и многим другим.

20 августа из жизни ушла советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова.