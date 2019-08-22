Прямой эфир

Умер заслуженный артист России Виктор Власов

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В возрасте 65 лет скончался заслуженный артист России Виктор Власов. Об этом 22 августа сообщается на сайте Московского академического театра им. Вл. Маяковского, в котором актер прослужил 40 лет.

Актер умер в четверг, 22 августа. Причина смерти не уточняется.

«Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память», — говорится в сообщении театра.

Прощание с артистом состоится 24 августа в 11:00 в храме Вознесения Господня (Малое Вознесение), затем пройдет гражданская панихида в Театре Маяковского. Похоронят артиста на Хованском кладбище.

Власов родился 16 сентября 1953 года. В 1974 году окончил ГИТИС и начал работу в Театре имени Маяковского. За свою карьеру он сыграл множество ролей, в том числе в таких постановках, как «Ревизор», «Женитьба», «Иван-царевич». Кроме того, известен публике по ролям в фильмах «Исаев», «Следствие ведут знатоки» и многим другим.

20 августа из жизни ушла советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер академик Сергей Федотов
Умер певец и актер Аскер Махмудов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019