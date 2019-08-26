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Скончался бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Бывший глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех скончался в воскресенье, 25 августа.

Как пишет газета Bild, бизнесмен был госпитализирован после посещения ресторана. Спасти его не удалось, причины смерти не называются. Пиех умер в возрасте 83 лет.

Он был председателем наблюдательного совета концернов Volkswagen AG с 2002 по 2015 год. Пиех является внуком Фердинанда Порше — основателя одноименной компании.

Авторитетный немецкий журнал Manager Magazin в 2011 году поставил его на первое место в рейтинге самых значимых германских управленцев за последние 30 лет.

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