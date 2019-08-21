Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс. автомобилей

Концерн Volkswagen отзывает с российского рынка 2490 минивэнов Muitivan. Об этом 21 августа сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что у машин, выпущенных в 2016–2019 годах, из-за недостаточного уплотнения кузова в салон может попадать вода.

Официальные дилеры компании Volkswagen проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и герметизации минивэнов.

29 июля сообщалось, что Volvo отзывает в России 4473 автомобиля моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country из-за вероятности возгорания двигателя.