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Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс. автомобилей

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Концерн Volkswagen отзывает с российского рынка 2490 минивэнов Muitivan. Об этом 21 августа сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что у машин, выпущенных в 2016–2019 годах, из-за недостаточного уплотнения кузова в салон может попадать вода.

Официальные дилеры компании Volkswagen проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и герметизации минивэнов.

29 июля сообщалось, что Volvo отзывает в России 4473 автомобиля моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country из-за вероятности возгорания двигателя.

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