Россияне стали чаще покупать китайские автомобили

По итогам июля 2019 года продажи новых китайских автомобилей в России составили 3265 единиц, что на 11% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом 20 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером рейтинга стал бренд Haval. В июле автомобили этой китайской марки приобрели 1180 россиян. Второе место принадлежит Geely. Всего за второй месяц лета компания продала 790 машин. На третьем месте расположилась марка Chery с результатом в 432 автомобиля.

Кроме того, в список самых популярных китайских марок по итогам июля 2019 года также вошли: Lifan (323 ед.), Changan (167 ед.), DFM (132 ед), FAW (109 ед.), Zotye (81 ед.), Foton (22 ед.), Brilliance (20 ед.) и Hawtai (9 ед).

14 июня стало известно, что за последние 12 лет доля российских автовладельцев, предпочитающих седаны, сократилась с 47 до 30%.