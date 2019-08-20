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Porsche показала салон своего первого электрокара

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Фото: autocar.co.uk
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Немецкая компания Porsche опубликовала тизер, на котором изображен салон первого в истории марки электромобиля Taycan. Об этом 20 августа пишет Autocar.

Судя по изображению, автомобиль получит полностью цифровую приборную панель, кожаный мультируль, как у модели 911, информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay.

Модель Porsche Taycan укомплектуют двумя электрическими моторами (по одному на передней и задней оси), схожими с теми, что применяются на гибридном спортпрототипе Porsche 919 Hybrid. Агрегаты, суммарная отдача которых составит 600 л. с., будут работать вместе с бортовой 800-вольтовой системой. Электрокар сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 секунд, а ускорение с нуля до 200 км/ч займет менее 10 секунд. Запаса аккумуляторов хватит, чтобы проехать до 500 км.

Официальная премьера электромобиля Porsche Taycan состоится 4 сентября — новинку покажут одновременно на трех мероприятиях в Китае, Германии и Канаде.

19 августа сообщалось, что Porsche приступила к дорожным тестам новой модификации четырехдверного купе Panamera Turbo.

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