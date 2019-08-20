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Стало известно об испытаниях нового Mercedes-Benz S-класса на гоночной трассе

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Фото: youtube.com
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Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к дорожным испытаниям представительского седана S-класса нового поколения. Автомобиль удалось заснять на гоночной трассе в немецком Нюрбургринге. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает Motor1.

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Новинка внешне будет серьезно отличаться от выпускающейся сейчас модели. Седан получит иную решетку радиатора и светодиодные матричные фары. Кроме того, у автомобиля появятся новые задние фонари и бампер. Также модель оснастят выдвижными дверными ручками. Не исключено, что машина будет выпускаться только в версии с удлиненной колесной базой.

В салоне Mercedes-Benz S-класса появится цифровая приборная панель и большой прямоугольный дисплей на центральной консоли, как у моделей Tesla.

Ожидается, что новый седан оснастят традиционными двигателями внутреннего сгорания, а также гибридной силовой установкой. В компании не исключают, что появится и полностью электрическая версия седана, но произойдет это только после выхода модели на рынок.

Мировая премьера нового поколения Mercedes-Benz S-класса состоится в 2020 году.

13 августа сообщалось, что европейские дилеры компании Mercedes-Benz начинают принимать заказы на новый кроссовер GLB.

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