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Кроссовер Mercedes-Benz GLB стал доступен для заказа в Европе

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Фото: Mercedes-Benz
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Европейские дилеры компании Mercedes-Benz начинают принимать заказы на новый кроссовер GLB. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба бренда.

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Автомобиль построен на переднеприводной платформе MFA, которая лежит в основе моделей Mercedes A-Class и GLA. Длина машины составляет 4634 мм, ширина — 1834 мм, высота — 1658 мм. В зависимости от версии объем багажного отделения может варьироваться от 560 до 1755 л.

В салоне Mercedes-Benz GLB установлена цифровая приборная панель, семидюймовый сенсорный дисплей и мультимедийная система MBUX, которая способна распознавать голосовые команды и жесты. Опционально будут предлагаться 10,25-дюймовый дисплей, аудиосистема Burmester, система кругового обзора и третий ряд сидений.

На европейском рынке новый Mercedes-Benz GLB представлен в шести модификациях с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 116 до 224 л.с. Коробка передач для всех версий — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен как передний, так и полный.

Стоимость кроссовера Mercedes-Benz GLB в Германии начинается с отметки €37 746 (2,8 млн рублей). Выпускать автомобиль будут на мексиканском заводе марки в Агуаскальентесе.

5 августа стало известно, что Mercedes-Benz тестирует на американских дорогах новое поколение седана S-класса.

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