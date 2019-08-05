Новое поколение Mercedes-Benz S-класса появится в 2020 году
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz тестирует на американских дорогах новое поколение седана S-класса.
Как пишет 5 августа Сarscoops, новинка внешне будет серьезно отличаться от выпускающейся сейчас модели. Автомобиль получит иную решетку радиатора и светодиодные матричные фары. Кроме того, у седана появятся новые задние фонари и бампер. Также модель оснастят выдвижными дверными ручками.
В салоне Mercedes-Benz S-класса появится цифровая приборная панель и большой прямоугольный дисплей на центральной консоли, как у моделей Tesla.
Ожидается, что новый седан оснастят гибридным двигателем, работающий по принципу Mild Hybrid («мягкий гибрид»): силовой агрегат укомплектуют электромотором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор.
Кроме того, автомобиль будет предлагаться с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Мировая премьера нового поколения Mercedes-Benz S-класса состоится в 2020 году.
25 июля сообщалось, что Mercedes-Benz приступил к дорожным тестам нового электрического автомобиля, который, как ожидается, получит название EQS.