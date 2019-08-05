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Новое поколение Mercedes-Benz S-класса появится в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz тестирует на американских дорогах новое поколение седана S-класса.

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Как пишет 5 августа Сarscoops, новинка внешне будет серьезно отличаться от выпускающейся сейчас модели. Автомобиль получит иную решетку радиатора и светодиодные матричные фары. Кроме того, у седана появятся новые задние фонари и бампер. Также модель оснастят выдвижными дверными ручками.

В салоне Mercedes-Benz S-класса появится цифровая приборная панель и большой прямоугольный дисплей на центральной консоли, как у моделей Tesla.

Ожидается, что новый седан оснастят гибридным двигателем, работающий по принципу Mild Hybrid («мягкий гибрид»): силовой агрегат укомплектуют электромотором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор.

Кроме того, автомобиль будет предлагаться с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Мировая премьера нового поколения Mercedes-Benz S-класса состоится в 2020 году.

25 июля сообщалось, что Mercedes-Benz приступил к дорожным тестам нового электрического автомобиля, который, как ожидается, получит название EQS.

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