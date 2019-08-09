Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

В Астрахани произошла авария с участим российского премиального автомобиля Aurus. Об этом 9 августа сообщает Drom.

Отмечается, что микроавтобус Peugeot по касательной задел правое боковое зеркало седана Senat S600, который двигался в колонне с лимузином такого же оттенка. Сразу после инцидента Aurus накрыли специальным чехлом.

По данным издания, автомобили Aurus проходят ресурсные испытания в условиях жаркого климата Астрахани.

Проект «Кортеж», в который входят и машины Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года. Он доставил его к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялось мероприятие.

Европейская презентация автомобилей Aurus состоялась 5 марта на 89-м Международном автосалоне в Женеве. Публике были представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.

2 августа сообщалось, что розничные цены на люксовые автомобили Aurus станут известны в конце лета 2019 года.