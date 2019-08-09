На заводе «Мазда Соллерс» собрали первую партию моторов

Во Владивостоке завод «Мазда Соллерс» выпустил пробную партию бензиновых четырехцилиндровых двигателей SkyActive-G для автомобилей Mazda. Об этом 9 августа сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

Отмечается, что выпускаемые моторы соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», а их общая рыночная стоимость составляет 1 млн рублей.

Все двигатели будут поставляться на экспорт в Японию для автомобильных предприятий компании Mazda. При это силовые агрегаты соответствуют международным стандартам качества японской компании. Ежегодно завод во Владивостоке может производить 20 тыс. моторов.

25 марта сообщалось, что Mazda представила на российском рынке обновленный семиместный кроссовер CX-9.