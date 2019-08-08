Названы самые популярные внедорожники стоимостью более 5 млн рублей

Эксперты «Автостата» по итогам семи месяцев 2019 года составили рейтинг самых популярных в России новых внедорожников со средней ценой свыше 5 млн рублей. Об этом 8 августа говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

Первое место в рейтинге занимает внедорожник Toyota Land Cruiser 200 — с января по июль реализовано 3634 такие машины со средней стоимостью 5,4 млн рублей. Второе место у BMW Х5, который за отчетный период был продан в количестве 2821 единицы. Цена машины составляет 5,1 млн рублей. Третье место занимает модель Lexus LX — 1978 проданных автомобилей. Средняя цена модели составляет 7,1 млн рублей.

В топ-10 самых популярных новых внедорожников со средней стоимостью свыше 5 млн рублей также входят: Porsche Cayenne (1916 ед., средняя цена — 5,3 млн рублей), Mercedes-Benz GLS (1901 ед., 5,7 млн рублей), BMW X6 (1803 ед., 5,8 млн рублей), Audi Q7 (1670 ед., 5 млн рублей), Land Rover Range Rover (1589 ед., 9,1 млн рублей), Audi Q8 (1403 ед., 5,5 млн рублей) и BMW X7 (1386 ед., 6,7 млн рублей).

24 июня стало известно, что по итогам первых пяти месяцев 2019 года 81% новых машин на российском рынке оснащен двигателями свыше 100 л.с.