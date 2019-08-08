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Эксперты назвали самые незащищенные от угона автомобили

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Фото: Allcarz.ru
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Британские эксперты по безопасности провели исследование и выяснили, какие машины с бесключевым доступом проще всего угнать. Об этом 8 августа сообщает издание What Car.

Так, наиболее уязвимая система безопасности оказалась у кроссовера DS 3 Crossback. Специалистам потребовалось пять секунд, чтобы подобрать код от оригинального ключа и проникнуть в автомобиль. Еще столько же времени было потрачено на то, чтобы завести двигатель и уехать.

За те же 10 секунд можно угнать модель Audi TT RS, но только при условии, что в машине активирована система бесключевого доступа. На похищение Land Rover Discovery 2018 года экспертам потребовалось 30 секунд. Вдвое больше — около 60 секунд — потратили «угонщики» на похищение BMW X3 и Ford Fiesta.

5 августа сообщалось, что самым угоняемым автомобилем в Москве и Подмосковье в первом полугодии 2019 года стал кроссовер Toyota Land Cruiser.

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