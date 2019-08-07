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Fiat отзовет в России 147 пикапов Fullback

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Фото: Global Look Press/Sebastian Geisler
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Компания Fiat отзывает в России для ремонта 147 пикапов Fullback. Информация об этом размещена на сайте Росстандарта 7 августа.

Отмечается, что у автомобилей, реализованных с 2016 года, на заводе-изготовителе были некачественно закреплены боковые подножки. Это может привести к их отсоединению от кузова в процессе эксплуатации.

Официальные дилеры компании Fiat проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр для бесплатной диагностики и ремонта машин. У пикапов Fullback заменят заклепки креплений боковых подножек на болты.

6 августа сообщалось, что Audi отзывает с российского рынка 6,7 тыс. кроссоверов Q5 из-за брака передней панели.

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