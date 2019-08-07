Hyundai опубликовала тизер нового компактного хетчбэка

Корейская автомобильная компания Hyundai опубликовала 7 августа на официальном сайте тизер своего самого маленького хетчбэка i10 третьего поколения.

Судя по эскизу, новый автомобиль будет выглядеть динамичнее модели нынешнего поколения: у машины появится большая решетка радиатора, круглые противотуманные фары и новый передний бампер с широкими воздухозаборниками.

Хетчбэк Hyundai i10 нового поколения получит множество систем безопасности, включая функцию удержания в полосе движения, адаптивные фары, ассистента аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов.

Кроме того, в автомобиле появится новая информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводное зарядное устройство для смартфона и камера заднего вида.

Мировая премьера нового хетчбэка Hyundai i10 состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).

31 июля сообщалось, что Kia совместно с немецким техническим центром Hyundai Motor Group построили автомобиль Stinger GT420 для заездов по гоночному треку.