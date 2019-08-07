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УАЗ выпустит автомобиль для борьбы с лесными пожарами

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Ульяновский автомобильный завод планирует выпустить новую модификацию модели «Фермер», которая предназначена для аварийно-спасательных служб. Это следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

Согласно документу, новинка, получившая название «Малый лесопатрульный комплекс», представляет собой автомобиль с грузовой платформой, в которой будет установлено специальное оборудование и емкость для воды. Отмечается, что машина способна бороться с небольшими очагами возгорания.

На автомобиль установят 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 112 л.с. и пятиступенчатую механическую коробку передач китайской компании Baic.

30 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод приступил к заключительным тестам модели «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач.

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