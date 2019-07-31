Kia выпустила спецверсию модели Stinger для гонок

Компания Kia совместно с немецким техническим центром Hyundai Motor Group построили автомобиль Stinger GT420 для заездов по гоночному треку. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 31 июля в редакцию «Известий».

Новинка создана на базе серийного полноприводного лифтбека Kia Stinger GTS. Стандартный бензиновый 3,3-литровый турбомотор доработали, установив новый электронный блок управления, фильтр нулевого сопротивления и спортивную выхлопную систему. В результате мощность силового агрегата выросла с 365 до 422 л.с.

Кроме того, у машины перенастроили стандартный восьмиступенчатый «автомат» и установили увеличенный радиатор.

Автомобиль получил спортивную подвеску, тормозные механизмы Brembo, облегченные 19-дюймовые колеса OZ Racing Leggera с шинами Pirelli Trofeo R, передний сплиттер, задний диффузор и спойлер.

Трековый Kia Stinger GT420 построен в единственном экземпляре. Серийный выпуск автомобиля не планируется.

26 июля сообщалось, что компании Hyundai и Kia планируют выпустить новые среднеразмерные пикапы на единой платформе.