Уменьшенные дорожные знаки появятся на 36 московских улицах

В Москве до конца 2019 года установят дополнительные уменьшенные дорожные знаки. Об этоv 7 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Мы продолжаем применение уменьшенных дорожных знаков. До конца этого года они будут установлены еще не менее чем на 36 улицах», — сообщили собеседнику агентства в ведомстве.

Отмечается, что минимально допустимый размер устанавливаемых дорожных знаков составляет 400×400 мм. Указатели таких параметров не перекрывают друг друга и не ограничивают водителям обзор.

Впервые уменьшенные знаки были установлены в рамках эксперимента на улицах Большая Никитская и Малая Никитская, в Брюсовом, Гранатном и Скарятинском переулках в феврале 2017 года. Пилотный проект получил положительную оценку Государственной комиссии по безопасности дорожного движения и был рекомендован для реализации в других российских городах.

31 июля сообщалось, что Государственная автоинспекция впервые опубликовала карту, на которой указаны все размещенные на дорогах камеры наблюдения.