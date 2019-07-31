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ГИБДД опубликовала карту фото- и видеокамер на дорогах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственная автоинспекция впервые опубликовала карту, на которой указаны все размещенные на дорогах камеры наблюдения. Как сообщило в среду, 31 июля, «РИА Новости», портал запустили в тестовом режиме. Однако на момент подготовки данного материала ресурс был недоступен.

Как сообщила информагентству официальный представитель МВД России Ирина Волк, портал создан не только для информирования участников дорожного движения, но и в помощь разработчикам навигационных приложений.

10 июля Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о публикации адресов всех фото- и видеокамер на дорогах Москвы.

26 июня президент России Владимир Путин призвал не прятать камеры фото- и видеофиксации ДТП на опасных участках автодорог. Глава государства обратил внимание участников на то, что данные устройства устанавливаются для снижения числа дорожно-транспортных происшествий и повышения дисциплинированности автомобилистов, а не для того чтобы «подвести водителей под штраф».

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