Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
Самой распространенной причиной гибели людей на дорогах стал выезд на встречную полосу движения. Об этом на своем сайте сообщил МВД.
Госавтоинспекция считает, что решение вопроса лежит в разделении потоков транспорта, что нашло свое отражение в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом.
3 июля глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что сотрудники Госавтоинспекции России в ближайшее время начнут выявлять наркозависимых водителей при помощи теста по слюне.
В конце июня в России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей.