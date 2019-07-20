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Названа главная причина гибели людей на российских дорогах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Самой распространенной причиной гибели людей на дорогах стал выезд на встречную полосу движения. Об этом на своем сайте сообщил МВД.

Госавтоинспекция считает, что решение вопроса лежит в разделении потоков транспорта, что нашло свое отражение в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом.

3 июля глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что сотрудники Госавтоинспекции России в ближайшее время начнут выявлять наркозависимых водителей при помощи теста по слюне.

В конце июня в России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей.

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