Продажи праворульных машин в России сократились по итогам I полугодия

По итогам первого полугодия 2019 года российский рынок легковых автомобилей с правым рулем сократился на 1% до 288,4 тыс. экземпляров. Об этом 7 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным праворульным автомобилем за отчетный период стала модель Toyota Corolla: продано 25 703 машины. На втором месте рейтинга находится Honda Fit, объем продаж которой составил 10 139 единиц. Третье место занимает Toyota Mark: обладателями таких автомобилей стали 8 586 россиян.

В топ-10 самых популярных на российском рынке моделей с правым рулем по итогам шести месяцев 2019 года входят также: Toyota Vitz (7 880 ед.), Toyota Corona (7 218 ед.), Toyota Carina (5 823 ед.), Toyota Caldina (5 774 ед.), Toyota Prius (5 660 ед.), Mazda Demio (5 519 ед.) и Toyota Camry (4 498 ед.).

5 августа сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей.