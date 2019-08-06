Прямой эфир

В России начались продажи обновленного Volkswagen Touareg

0
Фото: Volkswagen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания Volkswagen начинает продажи в России кроссовера Touareg 2020 модельного года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 6 августа.

Довериться ветру: каким стал эталонный немецкий автомобиль
Обновленный VW Passat: спортивный, внедорожный, гибридный. Какие версии ждать в России

Отмечается, что базовое оснащение модели расширено за счет интерфейса App-Connect и трех дополнительных USB-входов. Кроме того, для Touareg в комплектациях Status и R-Line доступны передние сиденья ergoComfort с массажем.

Также для кроссовера в комплектации Respect предлагается обновленный пакет Easy Open, в который входят: доводчик багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, электропривод открывания и закрывания двери багажника.

Кроссовер Volkswagen Touareg 2020 модельного года оснащается 249-сильным бензиновым двигателем объемом 2 л, а также трехлитровым турбодизельным мотором аналогичной мощности. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат».

Стоимость автомобиля в российских дилерских центрах марки начинается с отметки 3 499 000 рублей.

31 июля сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье Siemoneit Racing выпустили доработанную версию хетчбэка Volkswagen Polo GTI.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты назвали самые продаваемые в июле кроссоверы в России
Audi отзовет в России 6,7 тыс. автомобилей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017