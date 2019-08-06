В России начались продажи обновленного Volkswagen Touareg

Немецкая компания Volkswagen начинает продажи в России кроссовера Touareg 2020 модельного года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 6 августа.

Отмечается, что базовое оснащение модели расширено за счет интерфейса App-Connect и трех дополнительных USB-входов. Кроме того, для Touareg в комплектациях Status и R-Line доступны передние сиденья ergoComfort с массажем.

Также для кроссовера в комплектации Respect предлагается обновленный пакет Easy Open, в который входят: доводчик багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, электропривод открывания и закрывания двери багажника.

Кроссовер Volkswagen Touareg 2020 модельного года оснащается 249-сильным бензиновым двигателем объемом 2 л, а также трехлитровым турбодизельным мотором аналогичной мощности. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат».

Стоимость автомобиля в российских дилерских центрах марки начинается с отметки 3 499 000 рублей.

31 июля сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье Siemoneit Racing выпустили доработанную версию хетчбэка Volkswagen Polo GTI.