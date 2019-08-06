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Audi отзовет в России 6,7 тыс. автомбилей

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Фото: Global Look Press/Rene Fluger
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Компания Audi отзывает с российского рынка для ремонта 6700 кроссоверов Q5. Об этом 6 августа сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что у трех автомобилей Audi Q5, проданных в этом году, выявлен брак передней панели.

Кроме того, еще у 6 697 машин, реализованных в 2017-2019 годах, во время эксплуатации может ослабнуть фиксатор крепления подкрылка.

Официальные дилеры компании Audi проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр для бесплатной диагностики и ремонта машин.

11 июля сообщалось, что компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля из-за брака рулевого управления.

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