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Российский автомобильный рынок в июле показал падение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в июле этого года.

Согласно официальным данным АЕБ, опубликованным 6 августа, за второй летний месяц 2019 года продажи отечественного авторынка упали на 2,4% по сравнению с июлем прошлого года: реализовано 139 968 машин.

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«За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем автомобильный рынок, который сократился как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся», — заявил заместитель председателя комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.

Отмечается, что самой популярной автомобильной маркой в России по-прежнему остается Lada: 29 486 проданных в июле автомобилей. Второе место занимает Kia с результатом 18 811 реализованных машин. На третьем месте находится Hyundai — 13 849 проданных автомобилей.

Наибольший подъем наблюдается у китайской компании Haval. В июле дилеры марки смогли реализовать на российском рынке 1180 автомобилей, что на 356% больше прошлогоднего результата.

Самое сильное падение продаж наблюдается у американской компании Ford. В июле фирма реализовала в России 514 машин, что на 83% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается моделей, то самой продаваемой по итогам июля стала Lada Granta: 10 652 автомобиля за месяц (+40,1%). Второе место по продажам в России занимает Lada Vesta с показателем 8937 машин (–0,6%). Третье место у Kia Rio — 7171 автомобиль (–8%).

В топ-10 самых популярных моделей июля вошли также Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Skoda Rapid.

29 июля сообщалось, что в первом полугодии 2019 года в мире было продано 45,159 млн машин, что на 6,6% меньше прошлогоднего показателя.

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