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Land Rover испытал новый Defender в пустыне

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Фото: Land Rover
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Британский автопроизводитель Land Rover опубликовал 2 августа на своем официальном канале в YouTube видео об испытаниях прототипов нового внедорожника Defender в Дубае.

Для проверки эксплуатационных характеристик автомобили передвигались как по обычным дорогам, так и по песчаным холмам в пустыне. При этом машины эксплуатировались при температуре свыше 40 градусов Цельсия.

Ранее внедорожники тестировались на территории Северной Америки и в Кении.

Мировая премьера Land Rover Defender нового поколения состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).

Серийная версия автомобиля будет предлагаться в трех- и пятидверном исполнении. Кроме того, появится четырехдверный пикап и модификация с длинной базой.

Помимо машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями планируется выпускать внедорожник с полностью электрической силовой установкой.

Производство модели начнется в 2020 году на заводе компании в Словакии.

6 июня сообщалось, что компания Land Rover объявила о старте продаж на российском рынке кроссовера Evoque нового поколения.

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