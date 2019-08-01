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Haval планирует расширить производство в России

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области
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Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам (СПИК) приняла решение о возможности заключения контракта с автомобильной компанией «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», входящей в структуру китайского концерна Great Wall. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Отмечается, что контракт, который планируется подписать с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», предполагает развитие российского автомобильного завода Haval, открытого 5 июня на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области.

«Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем», — отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Российский завод Haval выпускает кроссоверы H7. Впоследствии на конвейер предприятия встанет внедорожник H9 и кросс-купе FX7.

По планам автопроизводителя на первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год. На втором этапе комплекс должен выйти на максимальную мощность. Это составит 150 тыс. машин в год.

11 апреля сообщалось, что компания Haval объявила о старте продаж на российском рынке моделей H2 и H6 с новым логотипом.

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