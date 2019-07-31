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Smart вывел на тесты электрический хетчбэк ForFour

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Немецкий автопроизводитель Smart приступил к дорожным испытаниям полностью электрической версии автомобиля ForFour. Об этом 31 июля пишет Motor1.

По данным издания, внешне новая модель не будет отличаться от машины с традиционным двигателем внутреннего сгорания. У хетчбэка лишь появится иная решетка радиатора и новый передний бампер.

Отмечается, что новинка получит мощный электромотор и аккумулятор с увеличенной емкостью. Запас хода автомобиля составит 200 км.

14 мая стало известно, что Smart в 2019 году полностью прекратит выпуск машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и переключится на выпуск электромобилей.

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