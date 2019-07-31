Названа стоимость нового внедорожника Suzuki Jimny

Цены на Suzuki Jimny нового поколения будут начинаться в России с отметки 1 359 000 рублей. Об этом 31 июля говорится в сообщении, размещенном на официальной странице брэнда в социальной сети Facebook.

В базовую версию GL включены электростеклоподъемники, передние подушки безопасности, крепления ISOFIX на заднем ряду сидений, система помощи при старте на подъеме, функция помощи при спуске с горы, система мониторинга давления в шинах, ассистент экстренного торможения и система связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС.

Топовая комплектация GLX оборудована светодиодными фарами с омывателями, климат-контролем, мультимедийной системой с возможностью подключения смартфона, навигационной системой, круиз-контролем, 12-вольтовой розеткой на центральной консоли.

Длина нового Suzuki Jimny составляет 3480 мм, ширина — 1645 мм, а высота — 1725 мм. Дорожный просвет достигает 210 мм.

В России автомобили предложат с новым 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем. Коробки передач — механическая и четырехдиапазонный «автомат».

20 марта стало известно, что Toyota и Suzuki заявили о планах совместного производства электромобилей и гибридов.