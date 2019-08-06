Эксперты назвали самые продаваемые в июле кроссоверы в России

Самым популярным кроссовером в России по итогам июня 2019 года стала модель Hyundai Creta, которую выбрали 5410 жителей страны. Об этом 6 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На второй строчке рейтинга находится Kia Sportage. Модель купили 3567 человек, что на 28% выше показателя прошлого года. Третье место занимает Toyota RAV4. На нем свой выбор остановили 3360 покупателей (+12%).

На четвертой строчке рейтинга располагается Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 2821 экземпляр. Замыкает пятерку самых популярных кроссоверов в России Renault Duster, чьи продажи составили 2690 машин.

31 июля сообщалось, что самым популярным премиальным кроссовером по итогам первого полугодия 2019 года стал Lexus RX.