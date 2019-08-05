Россияне потратили 1 трлн рублей на покупку иномарок в I полугодии

За 6 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей. Об этом 5 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что лидером рейтинга стала корейская компания Kia, на автомобили которой россияне потратили 148 млрд рублей. Второе место занимает Toyota с показателем в 119 млрд руб. На третьем месте находится Hyundai с результатом в 107 млрд рублей.

Четвертую строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz (87 млрд рублей), а замыкает пятерку лидеров BMW (81 млрд рублей).

По данным экспертов, на долю пяти перечисленных брэндов приходится 51% всех денег, которые россияне затратили на иномарки в I полугодии 2019 года.

24 июля стало известно, что самой популярной иномаркой зарубежной сборки в России стала Toyota.