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В Казахстане начали собирать китайские пикапы для России

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Фото: sap.com.kz
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На казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» стартовала серийная сборка пикапов JAC T6, предназначенных для России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 5 августа.

Автомобиль построен по классической рамной схеме. Длина машины составляет 5325 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1830 мм. Колесная база достигает 3090 мм. В России JAC T6 будет предложен только с полным приводом.

На пикап устанавливается двухлитровый бензиновый мотор, развивающий 177 л.с. Кроме того, у дилеров можно будет заказать версию с 136-сильным турбодизелем объемом 2 л. Оба двигателя работают с механической шестиступенчатой коробкой передач.

Автомобиль будет предлагаться в комплектациях Intermediate и Full Extra.

В базовую комплектацию Intermediate уже включены: легкосплавные колесные диски, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, кондиционер, задние парктроники, центральный замок, передние подушки безопасности водителя и пассажира. Стоимость такого автомобиля составит 1 299 000 рублей.

Версия Full Extra дополнена кожаным салоном, камерой заднего вида, медиасистемой с сенсорным экраном и шестью динамиками, бесключевым доступом в салон, ассистентом помощи при подъеме в гору, функцией контроля давления в шинах. Такая версия обойдется покупателю в 1 399 000 рублей.

Продажи модели в России стартуют 1 сентября 2019 года.

21 июня сообщалось, что JAC выпустил обновленную версию компактного кроссовера S3.

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