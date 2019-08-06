Премиальный кроссовер Genesis дебютирует в этом году

В конце 2019 года корейская автомобилестроительная компания Genesis представит новый премиальный кроссовер GV80.

Как пишет 6 августа Motor1, в настоящее время закамуфлированный прототип модели проходит дорожные испытания на европейских трассах.

Внешне GV80 будет напоминать одноименную разработку, которая была представлена в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке (США). Автомобиль получит покатую крышу, узкие светодиодные фары, широкую решетку радиатора и большие колеса с низкопрофильными шинами.

В Европе кроссовер предложат с 3,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 309 л.с. Кроме того, машину оснастят 370-сильным 3,3-литровым агрегатом. Топовые версии получат пятилитровый мотор, выдающий 413 л.с. Привод предусмотрен задний и полный.

Продажи Genesis GV80 стартуют в начале 2020 года.

22 апреля сообщалось, что Genesis собирается выпустить в 2021 году первый в своей истории электрокар под названием Essentia.