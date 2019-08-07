В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Она будет осуществляться с помощью дорожных камер видеонаблюдения, сообщил «Коммерсант» 7 августа.

Новые камеры находятся в тестовом режиме, а, следовательно, система пока не отправляет в ГИБДД данные автовладельцев, не оформивших страховку, для выписки штрафа. Пока им будут приходить письма с рекомендациями и предупреждениями. На сегодняшний день штраф за езду без страховки составляет 800 рублей.

По информации издания, за три месяца тестирования системы обнаружилось более 700 тыс машин без ОСАГО. Помимо этого отмечается, что на сегодня проблема организации проверок документов заключается в отсутствии одного алгоритма или единой базы, которая выполняла бы эту функцию. Список застрахованных лиц находится в РСА (Российский союз автостраховщиков), камеры принадлежат ЦОДД, а штрафы выписывает ГИБДД. Поэтому все базы данных сверяются практически вручную.

Кроме того, один из источников газеты отметил пользу таких камер при выявлении поддельных страховых удостоверений. По его словам, после распространения электронных полисов активизировались мошенники, которые продают людям поддельные документы.

В связи с этим, директор РСА Игорь Юргенс рассказал, что после проведения тестирования системы в столице, ее переместят в Санкт-Петербург и Казань. Также он поделился планами разместить подобные камеры во все российские города.

26 июня глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что страховой полис ОСАГО для автомобилистов, которые не нарушают правила дорожного движения, должен стоить дешевле.