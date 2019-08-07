Электромобиль BMW i4 дебютирует в 2021 году

Немецкий автопроизводитель BMW тестирует на европейских дорогах новый полностью электрический лифтбэк i4. Об этом 7 августа сообщает Motor1.

Судя по шпионским фотографиям, i4 будет внешне напоминать модель BMW 4 серии Gran Coupe. Новинка получит длинную колесную базу, ниспадающую линию крыши, короткие передний и задний свесы.

Европейским покупателям электрокар BMW i4 предложат в двух версиях с разными типами аккумуляторов. Максимальный запас хода нового лифтбэка без подзарядки составит около 500 км. Разгон до 100 км/ч займет всего четыре секунды.

Публичная премьера серийного электромобиля состоится на автосалоне во Франкфурте (Германия) в сентябре 2021 года.

9 июля сообщалось, что тюнинг-ателье Alpina, специализирующееся на доработке автомобилей BMW, планирует выпустить «заряженную» версию модели X7.