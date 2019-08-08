Новый Land Rover Defender получит пневматическую подвеску
Британский автопроизводитель Land Rover оснастит внедорожник Defender следующего поколения пневматической подвеской. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Сarscoops со ссылкой на руководителя группы разработчиков фирмы Энди Дикса.
Отмечается, что автомобиль, оборудованный пневматическими амортизаторами будет лучше приспособлен для бездорожья, чем версия с обычной пружинной подвеской, которая входит в базовую комплектацию машины.
Мировая премьера Land Rover Defender нового поколения состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).
Серийная версия автомобиля будет предлагаться в трех- и пятидверном исполнении. Кроме того, появится четырехдверный пикап и модификация с длинной базой.
Помимо машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями планируется выпускать внедорожник с полностью электрической силовой установкой. Производство модели начнется в 2020 году на заводе компании в Словакии.
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