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Новый Land Rover Defender получит пневматическую подвеску

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Фото: carscoops.com
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Британский автопроизводитель Land Rover оснастит внедорожник Defender следующего поколения пневматической подвеской. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Сarscoops со ссылкой на руководителя группы разработчиков фирмы Энди Дикса.

Отмечается, что автомобиль, оборудованный пневматическими амортизаторами будет лучше приспособлен для бездорожья, чем версия с обычной пружинной подвеской, которая входит в базовую комплектацию машины.

Мировая премьера Land Rover Defender нового поколения состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).

Серийная версия автомобиля будет предлагаться в трех- и пятидверном исполнении. Кроме того, появится четырехдверный пикап и модификация с длинной базой.

Помимо машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями планируется выпускать внедорожник с полностью электрической силовой установкой. Производство модели начнется в 2020 году на заводе компании в Словакии.

5 февраля сообщалось, что у кроссовера нового поколения Range Rover Velar появилась новая модификация SVAutobiography Dynamic Edition с мощным мотором.

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