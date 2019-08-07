Раскрыты первые подробности о новой Hyundai Sonata для России

На российском рынке появится новое поколение модели Hyundai Sonata. Это следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

Судя по документу, автомобиль будет предлагаться в России с единственным 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В список оснащения войдут: система помощи при экстренном торможении, функция динамической стабилизации, боковые зеркала с электрообогревом, датчики контроля давления в шинах, подушки безопасности, противоугонное устройство, климат-контроль.

Мировая премьера Hyundai Sonata нового, восьмого по счету поколения состоялась на автосалоне в Нью-Йорке (США) в апреле 2019 года. Дебютировавшая модель ниже автомобиля предыдущей генерации на 30 мм и шире на 25 мм. Колесная база выросла на 35 мм, а общая длина — на 45 мм.

В салоне Hyundai Sonata 2019 модельного года появился 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, навигационная система и беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Кроме того, у автомобиля теперь отсутствует селектор переключения передач. Управление режимами трансмиссии производится с помощью кнопок.

8 июля сообщалось, что новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.