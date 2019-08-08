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В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

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Комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Об этом 8 августа пишет «Коммерсант».

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Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси. Не смогут заниматься таксомоторной деятельностью и граждане, имеющие судимость за особо тяжкие преступления, а также водители, лишенные прав в течение последнего года.

Если законопроект будет одобрен, регионы получат право проводить дополнительную аттестацию водителей. Речь идет о тесте на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов города.

Также в автомобилях такси в обязательном порядке появятся тахографы, которые будут контролировать труд и отдых водителя.

Юридическим лицам для получения разрешения на таксомоторную деятельность необходимо будет представить справку о наличии парковочных мест, а также документы, подтверждающие возможность проведения медицинских осмотров водителей.

5 августа сообщалось, что компания «Яндекс.Такси» совместно с разработчиком систем компьютерного зрения VisionLabs Сбербaнкa протестирует систему мониторинга усталости водителей чрез специальные камеры на лобовом стекле. По мнению разработчиков, в перспективе продукт может заинтересовать дальнобойщиков или граждан, совершающих длительные поездки на машине.

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