Российский авторынок в июле занял пятое место в Европе

Российский автомобильный рынок занимает пятое место среди рынков европейских стран по итогам продаж в июле 2019 года. Об этом 8 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что за второй месяц лета в России было продано 139 тыс. автомобилей без учета коммерческих моделей.

Первое место в рейтинге заняла Германия. В июле автолюбители этой страны приобрели 322 788 машин, что на 4,7% больше показателей за аналогичный период прошлого года. На втором месте расположилась Франция, где было реализовано 172 228 автомобилей (-1,8%). Третье место заняла Великобритания с показателем в 157 198 проданных машин (-4,1%). На четвертом месте находится Италия — 152 800 проданных автомобилей (-0,1%).

5 августа сообщалось, что за 6 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей.