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В Москве протестируют новый сервис о дорожных заторах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве и Подмосковье планируется протестировать новый сервис по информированию водителей о пробках на дорогах. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика НТИ «Автонет».

«Сервис будет информировать автомобилистов о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока, дорожных работах, ДТП и состоянии дорожного покрытия. В частности, планируется отработать распределение потоков из пригородов в Москву: Балашиха, Новорижское шоссе, Киевское шоссе», — сообщили агентству в ведомстве.

Отмечается, что новый сервис появится в 2022 году.

4 июля сообщалось, что в России разработают систему, позволяющую в автоматическом режиме с помощью камер выявлять автомобили низкого экологического класса. Эксплуатация системы может начаться в 2021 году.

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