Названы самые популярные премиальные марки машин по итогам июля

В июле 2019 года в России было продано 12 667 новых автомобилей премиум-сегмента, что на 5,8% больше, чем год назад. Об этом 7 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Популярнее всего оказались автомобили марки Mercedes-Benz. Всего за второй месяц лета россияне приобрели 3 469 таких машин (+11,5%). На втором месте находится BMW с результатом 3 320 экземпляров (+14,2%). На третьем месте располагается Lexus — 1905 проданных машин (-3,1%).

В топ-5 лидеров премиум-сегмента на российском авторынке в июне вошли также Audi и Land Rover, автомобили которых разошлись тиражом в 1283 (+0,9%) и 704 (+4,9%) экземпляров соответственно.

10 июля стало известно, что средний срок владения автомобилем в России до первой перепродажи к лету 2019 года составил 75 месяцев (6,3 года).