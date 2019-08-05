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«Яндекс.Такси» протестирует мониторинг усталости водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Компания «Яндекс.Такси» совместно с разработчиком систем компьютерного зрения VisionLabs Сбербaнкa протестирует систему мониторинга усталости водителей чрез специальные камеры на лобовом стекле. Об этом 5 августа пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей указанных компаний.

В тестировании будут задействованы несколько тысяч водителей и автомобилей, оснащенных инфракрасной камерой. Оборудование оценит усталость водителя по 68 лицевым точкам, зафиксирует длительность и частот моргания и зевания. В том случае, если устройство установит, что водитель устал, прозвучит предупреждающий сигнал или водителю будет ограничен доступ к новым заказам. Технология будет работать без подключения к Сети, уточняет НСН.

По мнению разработчиков, в перспективе продукт может заинтересовать дальнобойщиков или граждан, совершающих длительные поездки на машине. Тестирование затронет не только водителей «Яндекс.Такси», но также водителей Uber, поскольку компании объединились в 2018 году.

В конце мая сообщалось, что автомобильный адвокат Вадим Рождественский поддержал идею депутатов Госдумы запретить водителям такси в России работать сверх нормы.

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