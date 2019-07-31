Эксперт объяснила низкую стоимость такси в России

Есть две главные причины, почему поездки на такси в России стоят дешево, рассказала «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. Во-первых, компании борются за рынок пассажирских перевозок при помощи демпинга. Во-вторых, в стране высокая доля нелегальных перевозчиков.

В перспективе 10 лет россиянам выйдет дешевле пользоваться такси, чем купить личный автомобиль, написал 31 июля «Коммерсант» со ссылкой на экспертов банка HSBC. Это касается людей, которые проезжают на машине менее 5,4 тыс. км в год.

Смешные цены

Согласно расчетам банка, стоимость поездки в целом по России составляет в среднем около 130 рублей и около 350 рублей в Москве.

За последние несколько лет российский рынок такси укрупнился, отметила Наталия Лозинская. Маленькие игроки объединились в средние, затем появились сетевые компании по всей стране. Причем укрупнились не только компании-перевозчики, но и агрегаторы такси.

В частности, 7 февраля 2018 года «Яндекс» и Uber объявили о завершении сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.

«C целью захвата рынка любая компания ведет ценовую войну. Каждый игрок более сильный заходил в регион и обрушивал цены. Доплачивал водителям, доплачивал пассажирам. Привлекал пассажиров в первую очередь низкой ценой», — добавила эксперт.

Огромная доля серого рынка такси в России также привела к низким ценам на поездки. Речь идет о водителях-нелегалах, которые несут небольшие расходы в связи с выпуском такси на линию, ведением бухгалтерии, оплатой налогов и т.д., объяснила Лозинская.

Конец войне?

В настоящее время ситуация на рынке пассажирских перевозок такси успокоилась, потому что основное укрупнение произошло. Самым заметным игроком в России стал «Яндекс.Такси», рассказала исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси».

«В Москве процесс ценообразования стабилизировался и в какие-то моменты даже фиксируется повышение цен. Но я сомневаюсь, что это повышение будет происходить на постоянной основе», — отметила Лозинская.

Тем не менее в отдельно взятых регионах активную борьбу при помощи демпинга еще можно наблюдать. При заходе на местные рынки новый игрок в 90% случаев обрушивает цены, сказала эксперт.

«В целом же по стране, скорее всего, цены будут держаться на нынешнем уровне и реагировать на другие внешние раздражители, а не на конкурентную среду», — сказала эксперт.

Одним из витков снижения тарифов может стать приход китайской компании на российский рынок, заключила исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси».

О том, что средняя стоимость поездки в московском такси в апреле–июне 2019 года составила 464 рубля, ранее в июле сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.